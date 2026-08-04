चलती ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर कूदी बच्ची,आरपीएफ ने अस्पताल में कराया भर्ती
इटावा में एक 8 साल की बच्ची जंक्शन पर खड़ी ट्रेन में खेलते समय चढ़ गई और चलती ट्रेन से कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। उसकी माता-पिता को खोजने में काफी समय लगा, लेकिन वे अंततः अस्पताल पहुंचे।
इटावा। सोमवार की देर रात एक बच्ची जंक्शन पर खड़ी ट्रेन में खेल खेल में चढ़ गई। जैसे ही ट्रेन चलने लगी तभी वह रेलवे ट्रैक पर कूद पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई । जानकारी मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंची और बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया । पूरी रात आरपीएफ बच्ची के माता-पिता को खोजती रही लेकिन वह जिला अस्पताल पहुंच गए थे बच्ची को देखकर माता-पिता के आंसू छलक पड़े। मैनपुरी जिले के दन्नाहार थाना क्षेत्र गाँव कुचला के रहने बाले अली शेख उर्फ राजू अपनी पत्नी शबाना और चार बच्चों के साथ मैनपुरी जाने के लिए इटावा जंक्शन पर सोमवार की रात पहुंचे थे उनके आने से पहले ही मैनपुरी के लिए ट्रेन जा चुकी थी जिसके चलते वह परिवार के साथ सर्कुलेटिंग एरिया में जाकर बैठ गए थे।
मां शबाना ने बताया कि उनका परिवार मजदूरी करता है मैनपुरी जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे लेकिन ट्रेन छूट जाने पर सर्कुलेटिंग एरिया में बच्चों संग बैठे थे। उन्होंने 8 साल की बेटी साबिया को पानी लेने के लिए भेजा था। इसी दौरान वह प्लेटफार्म 3 पर खड़ी दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के चलने पर घबराहट में उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और रेलवे ट्रैक के बीच जा गिरी।घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ ने ट्रेन निकलने के बाद बच्ची को ट्रैक से सुरक्षित बाहर निकाला और रात करीब 12:30 बजे एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। आरपीएफ के मुताबिक घायल बच्ची के माता-पिता को स्टेशन और आसपास काफी खोजा गया लेकिन वह नहीं मिले बच्ची के घायल होने की सूचना जब उन्हे स्टेशन से मिली तो वह सीधे जिला अस्पताल पहुंच गए थे।अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची का इलाज जारी है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है।
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