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वॉलीबॉल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न संस्था और विद्यालय के बच्चे देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा सोमवार को अनुमंडल सभागार में एसडीओ राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई आदि विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य समारोह आरएसके उच्च विद्यालय में होगा, जिसके बाद बॉलीवाल मैच और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

वॉलीबॉल के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न संस्था और विद्यालय के बच्चे देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति

हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा एवं आवश्यक व्यवस्था देने के उद्देश्य से सोमवार को अनुमंडल सभागार में अनुमंडल प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में की गई। बैठक में ध्वजारोहण कार्यक्रम, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, यातायात प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि मुख्य समारोह आरएसके उच्च विद्यालय में होगा। राष्ट्रीय झंडोत्तोलन के उपरांत दिन के 02 बजे से बॉलीवाल मैच होगा। जबकि 03 बजे से मारवाड़ी टोला स्थित प्रज्ञा मैरिज हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।

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जिसमें विभिन्न विद्यालय और संस्थाओं के बच्चे बच्चियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। बैठक में एसडीएम ने कहा कि इस बैठक में जो पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए है उनपर कार्रवाई की अनुशंसा के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा। इस मौके पर प्रभारी एसडीपीओ सह मुंगेर यातायात डीएसपी प्रभात रंजन, अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी हलेंद्र कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख सीमा कुमारी, मुख्य पार्षद प्रभु शंकर, बीडीओ मनोज कुमार, निशा राय, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, थानाध्यक्ष राजेश कुमार आदि प्रबुद्धजन मौजूद थे।

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