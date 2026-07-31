एचएन पांडे मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता दो अगस्त से
नैनीताल में सीआरएसटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन द्वारा एचएन पांडे मेमोरियल स्वतंत्रता दिवस बाल फुटबॉल प्रतियोगिता का 78वां संस्करण 2 अगस्त से शुरू होगा। इसमें 15 स्कूलों की टीमें भाग लेंगी और फाइनल मुकाबला 15 अगस्त को होगा। केवल कक्षा आठ तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं।
नैनीताल। सीआरएसटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की एचएन पांडे मेमोरियल स्वतंत्रता दिवस बाल फुटबॉल प्रतियोगिता का 78वां संस्करण दो अगस्त से शुरू होगा। फाइनल मुकाबला 15 अगस्त को खेला जाएगा। प्रतियोगिता में इस बार 15 स्कूलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। इनमें सनवाल स्कूल, सेंट जोसफ, आरएसएसवी निशांत, सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल, डी विला पब्लिक स्कूल भवाली, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, राधा चिल्ड्रेन एकेडमी, पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार दुर्गापुर, बिरला विद्या मंदिर, लेक्स इंटरनेशनल स्कूल भीमताल, लॉन्ग व्यू पब्लिक स्कूल, जीडी गोयनका, हरमन माइनर स्कूल भीमताल, मदर हर्ट्स और नैंसी कॉन्वेंट की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता में केवल कक्षा आठ तक के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं।
खिलाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई 4 फीट 9 इंच निर्धारित की गई है। संस्था के संरक्षक कैप्टन एलएम साह, अध्यक्ष जगदीश बवाड़ी और महासचिव डॉ. मनोज बिष्ट ने शहर के खेल प्रेमियों से प्रतियोगिता में पहुंचकर युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।
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