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एसटीएच में भर्ती 76 वर्षीय कोविड संक्रमित बुजुर्ग महिला स्वस्थ, अस्पताल से डिस्चार्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थीं। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें 8 जुलाई को एसटीएच में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद, उन्होंने पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापसी की। अस्पताल प्रशासन ने सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया।

एसटीएच में भर्ती 76 वर्षीय कोविड संक्रमित बुजुर्ग महिला स्वस्थ, अस्पताल से डिस्चार्ज

हल्द्वानी। डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल (एसटीएच) में भर्ती उत्तर प्रदेश के कैमरी (बिलासपुर) निवासी 76 वर्षीय कोविड पॉजिटिव बुजुर्ग महिला उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गई हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, महिला को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और निमोनिया की शिकायत के चलते 8 जुलाई को एसटीएच में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उनका थ्रोट स्वाब सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट 16 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। संक्रमण की पुष्टि होते ही अस्पताल प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को तत्काल वार्ड-सी स्थित पृथक क्यूबिकल में आइसोलेट कर कोविड नियमों के तहत इलाज शुरू किया।

उपचार और स्वास्थ्य में सुधार

मेडिसिन विभाग के डॉ. परमजीत सिंह की देखरेख में चले उपचार से महिला की स्थिति में लगातार सुधार आया और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले की सूचना जिला स्वास्थ्य विभाग रामपुर के साथ-साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य, कंट्रोल रूम और सीएमओ नैनीताल को भेज दी गई है। इसके आधार पर मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

डॉक्टरों का प्रयास

कोविड मरीजों के उपचार का हमारे डॉक्टरों व स्टाफ के पास समृद्ध अनुभव है। बुजुर्ग महिला के पॉजिटिव होने की सूचना मिलते ही उन्हें तुरंत पृथक वार्ड में स्थानांतरित कर समुचित इलाज दिया गया, जिससे वे स्वस्थ होकर घर लौटी हैं।

डॉ. अरुण जोशी, चिकित्सा अधीक्षक (एमएस), डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बुजुर्ग महिला कब अस्पताल में भर्ती हुई थीं?
महिला को 8 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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