पावर संकट गहराने से रेलवे की रफ्तार थमी, 753 ट्रेनें कैंसल

कोयले की कमी का असर अब ट्रेनों पर भी दिखने लगा है। रेल मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कोयले की कमी के चलते 753 ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है ताकि कोयले को प्राथमिक्ता के साथ पहुंचाया जा सके।

