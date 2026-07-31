आईटीआई पास 62 युवाओं को ₹28 हजार की नौकरी
गुजरात में मारुति सुजुकी की कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में 75 युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 62 का चयन हुआ। चयनित युवाओं को ₹28,000 प्रति महीने के वेतन पर 3 साल का रोजगार अनुबंध मिला है। सबसे अधिक 37 युवा नैनीताल जिले से हैं। युवाओं को 10 अगस्त तक तैनाती लेनी है।
गुजरात में 10 अगस्त तक लेनी है तैनाती, 37 युवा नैनीताल जिले के हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को मारुति सुजुकी कंपनी की ओर से आयोजित कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में 75 युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें 62 होनहार युवाओं का चयन हुआ है। चयनित युवाओं को कंपनी की ओर से ₹28,000 प्रति माह के वेतनमान पर प्रोडक्शन कार्य के लिए नियुक्त किया गया है।प्रधानाचार्य नितिन शर्मा ने बताया कि मारुति सुजुकी ने युवाओं को शुरुआती चरण में 3 साल के रोजगार अनुबंध पर रखा है। इस अवधि के दौरान बेहतर और उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को कंपनी के गुजरात प्लांट में स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा।
चयन प्रक्रिया में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल समेत कई अन्य तकनीकी ट्रेडों के प्रशिक्षार्थियों का दबदबा रहा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयनित 62 युवाओं में सबसे ज्यादा 37 युवा नैनीताल जिले से हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ से 6, देहरादून से 3, सहारनपुर से 3, अल्मोड़ा से 2, चंपावत से 2 और अन्य जिलों के युवा शामिल हैं। प्रधानाचार्य ने जानकारी दी कि सभी 62 चयनित युवाओं को 10 अगस्त तक गुजरात स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट में पहुंचकर अपनी तैनाती लेनी होगी।
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