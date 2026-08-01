पीयू : 75 विद्यार्थी आज पीएम के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ेंगे
पटना विश्वविद्यालय के 75 विद्यार्थी रविवार को 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना है।
राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से जुड़े पटना विश्वविद्यालय के 75 विद्यार्थी रविवार को राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन में आयोजित 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग में ये छात्र सीधे जुड़ेंगे। एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. चंदन चंद्र चुन्ना ने इसकी जानकारी दी। दरअसल, राज्यपाल सचिवालय ने पटना विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों की सूची मांगी थी। इसके बाद एनएसएस समन्वयक ने 75 स्वयंसेवकों और दो कार्यक्रम पदाधिकारियों (पीओ) का ब्योरा राज्यपाल के अपर सचिव सुमन कुमार को भेजा है। ये सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय की विभिन्न एनएसएस इकाइयों से जुड़े हैं。
कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी
कार्यक्रम में पटना वीमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना कॉलेज, दरभंगा हाउस, पटना साइंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज पटना साइंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय (वाणिज्य कॉलेज), वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं।
टीम का नेतृत्व
टीम का नेतृत्व डॉ. रमेश कुमार (कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा हाउस) और डॉ. ज्योति दूबे (कार्यक्रम पदाधिकारी, मगध महिला कॉलेज) करेंगे। आयोजन 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है।
स्वच्छता पखवाड़ा
15 अगस्त तक चलेगा स्वच्छता पखवाड़ा
पटना विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा एक से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जागरूकता अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम, प्रतियोगिता एवं कार्यशाला का आयोजन होगा। रविवार को जय प्रकाश नारायण भवन, पटना विश्वविद्यालय में 10:00 बजे से ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री का युवाओं को संबोधन सीधा प्रसारित किया जाएगा।
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