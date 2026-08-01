छात्र बड़े सपने देखें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें : कुलपति

कुलपति एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में राजनारायण महाविद्यालय का 74वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न मुख्य अतिथि ने समारोह के क्रम में महाविद्यालय के गेट संख्या-2 एवं नव निर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल...

हाजीपुर । संवाद सूत्र राज नारायण महाविद्यालय हाजीपुर का 74वां स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को गरिमामय वातावरण में मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो. (डॉ.) दिनेश चंद्र राय तथा विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. (डॉ.) संजय पासवान उपस्थित थे। महाविद्यालय परिवार ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। अतिथियों के आगमन पर सर्वप्रथम उन्होंने महाविद्यालय के संस्थापक स्व. राज नारायण बाबू एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम की विशेषताएँ इसके पश्चात एनसीसी एवं एनएसएस कैडेटों ने आकर्षक गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) दिनेश चंद्र राय ने समारोह के क्रम में महाविद्यालय के गेट संख्या-2 एवं नव निर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही स्नातकोत्तर भवन तथा बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास भी किया। इस दौरान महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका वैशाली ज्योति-2026 का लोकार्पण भी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के करकमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। संचालन आईक्यूएसी समन्वयक प्रो. (डॉ.) अनुराधा जायसवाल ने किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) विनोद मंडल ने स्वागत भाषण में महाविद्यालय की 74 वर्षीय गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। कहा कि संस्थान संस्थापक के आदर्शों को आत्मसात करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने नैक मान्यता, आधारभूत संरचना एवं आईक्यूएसी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

संस्थान की महत्ता विशिष्ट अतिथि प्रो. (डॉ.) संजय पासवान ने कहा कि कोई भी संस्थान एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सामूहिक परिश्रम और समर्पण से बनती है। उन्होंने शिक्षकों एवं छात्रों से विकास में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) दिनेश चंद्र राय ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा आज कोई छांव में बैठा है क्योंकि अतीत में किसी ने पेड़ लगाया था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद एवं डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों का उल्लेख कर छात्रों को बड़े सपने देखने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को प्रेरित किया। समारोह में प्रो. रवि कुमार सिन्हा, प्रो. खालिद हुसैन सिद्दीकी, प्रो. किरण कुमारी सहित शिक्षक, कर्मचारी, एनसीसी-एनएसएस कैडेट एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में वंदे मातरम् के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। - अमरेश श्रीवास्तव