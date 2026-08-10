कृष्णा बम, सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर रवाना
पिछले वर्ष घुटने में तकलीफ की वजह से नहीं आ पाईं थीं बोलीं, बाबा वैद्यनाथ
सुल्तानगंज (भागलपुर), निज संवाददाता। मुजफ्फरपुर निवासी 74 वर्षीय कृष्णा बम रविवार को गंगाजल भरकर देवघर के लिए पैदल रवाना हुईं। उज्जैन में महाकाल की पूजा-अर्चना के बाद वह सुल्तानगंज आईं। उन्होंने हर सावन 42 साल तक डाक कांवर 16 से 17 घंटे में बाबा पर जलार्पण किया है। उन्होंने कहा- बाबा को जलार्पण करना है। बाबा जिस प्रकार जल लें।कृष्णा बम स्टेशन रोड स्थित डॉ. आरके गुप्ता के आवास पर पहुंचीं। जहां मेडिकल जांच के बाद गंगा जल भरकर बाबाधाम को रवाना हुईं। रवाना होने के पूर्व उन्होंने एक भेंट में कहा कि पिछले साल घुटना में परेशानी के कारण नहीं आ सकी थी।
झारखंड सरकार मंदिर में जलार्पण को लेकर बेहतर व्यवस्था करे। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सालोंभर पूजा-अर्चना सुलभ तरीके से हो, इसको लेकर उन्होंने व्यवस्था बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला को सरकार राष्ट्रीय मेला बनाए। डाक कांवरियों के सवाल के जवाब में कहा कि डाक कांवरियों की व्यवस्था अच्छी है। माता बम के नाम से विख्यात कृष्णा बम को देखने और चरण स्पर्श के लिए लोगों की भीड़ पूरे रास्ते देखी गई। लोग सड़क किनारे उनकी एक झलक पाने के लिए लालायित दिखे।
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