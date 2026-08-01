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डीएस कॉलेज ने मनाया 73वां स्थापना दिवस, शिक्षा और समाज निर्माण में संस्थान की भूमिका पर हुआ मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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डीएस कॉलेज ने मनाया 73वां स्थापना दिवस, शिक्षा और समाज निर्माण में संस्थान की भूमिका पर हुआ मंथन डीएस कॉलेज ने मनाया 73वां स्थापना दिवस, शिक्षा और समा

डीएस कॉलेज ने मनाया 73वां स्थापना दिवस, शिक्षा और समाज निर्माण में संस्थान की भूमिका पर हुआ मंथन

कटिहार। डीएस कॉलेज, कटिहार (पूर्णिया विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई) का 73वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को महाविद्यालय के परीक्षा भवन में गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। वर्ष 1953 में स्थापित इस ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस पर शिक्षाविदों, समाजसेवियों, पूर्व प्राचार्यों, पूर्व शिक्षकों एवं गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष एक अगस्त को अपने संस्थापक स्वर्गीय दर्शन साह के शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को स्मरण करते हुए स्थापना दिवस मनाता है। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. प्रशांत कुमार ने की। उन्होंने कहा कि डीएस कॉलेज अपनी गौरवशाली शैक्षणिक परंपरा, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बल पर क्षेत्र के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

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उन्होंने संस्थान के सर्वांगीण विकास में सभी के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति एवं महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ पवन कुमार झा ने महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए बताया कि इस संस्थान ने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित कर समाज को योग्य नागरिक सौंपा है। महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय दर्शन साह के चित्र पर माल्यार्पण कर शिक्षा के क्षेत्र में अमूल योगदान के लिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्थान के दानदाता अशोक साह ने संस्थापक के शिक्षा समर्पित व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। दाता लड्डू सिंह ने कहा कि इसके विकास एवं उन्नयन के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना चाहिए। पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य शिव शंकर सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप संस्थान के विकास और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के बिस्तार पर बल दिया। सीनेट सदस्य टन टन ठाकुर ने महाविद्यालय की सामाजिक चेतना की सराहना की। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सीबीएल दास ने कॉलेज की शैक्षणिक उत्कृष्ट और अनुशासन को इसकी सबसे बड़ी शक्ति बताया। डॉ स्वामी नंदन, डॉ एस एन कर्ण, डॉ जगदीश चंद्रा, डॉ भवेश यादव, डॉ कामेश्वर पंकज डॉ अरविंद ठाकुर डॉ मदन कुमार झा आदि ने भी महाविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी उपस्थित थे। अतिथियों का सम्मान किया गया तथा महाविद्यालय के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।

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