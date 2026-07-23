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भारतीय मजदूर संघ ने मनाया 72वां स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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गुरुवार को रोडवेज बस स्टेशन परिसर में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें पदाधिकारियों ने श्रमिक हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद थे जो श्रमिकों के अधिकारों के लिए समर्पित हैं।

भारतीय मजदूर संघ ने मनाया 72वां स्थापना दिवस

भूपेश कन्नौजिया हल्द्वानी, संवाददाता। रोडवेज बस स्टेशन परिसर में गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रमिक हितों की रक्षा और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में अखिल भारतीय परिवहन मजदूर संघ के राष्ट्रीय सदस्य बालमुकुंद सुयाल, उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री राम प्रीत यादव, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद दुम्का, बाल किशन शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष ललित चंद पांडे, मंत्री ललित मोहन पांडे, नवनीत कपिल, सुभाष बेलवाल, मिथिलेश यादव, राजेश दुमका, गौरव जोशी, महेश चंद्र दफोटी और उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ की प्रदेश सदस्य मीना जोशी सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, संगठन को अधिक सशक्त बनाने और श्रमिक हितों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहने का संकल्प लिया।

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