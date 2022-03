राज्यसभा में आज से नहीं दिखेंगे कई चेहरे, 72 सांसदों का कार्यकाल समाप्त, मोदी बोले- कमी खलेगी

जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा, एके एंटनी, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, स्वप्नदास गुप्ता और एमसी मैरिकॉम भी शामिल हैं। रात्रिभोज का आयोजन है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Ankit Ojha Thu, 31 Mar 2022 12:14 PM

