पोते पोती के सामने बेबस नजर आए दादा दादी
70 वर्षीय दादी कैला अपने पोते आर्यन और अर्जुन के साथ ब्रजघाट से मेरठ तक पैदल कांवड़ यात्रा कर रही हैं। उनकी दृढ़ आस्था और संकल्प उनके कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्य बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल हैं, जो उम्र और कठिनाइयों से बेपरवाह हैं।
उम्र के इस पड़ाव पर जब शरीर को आराम करने की जरूरत होती है वहीं 70 वर्षीय दादी कैला अपनी अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प से लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। वह अपने पोते आर्यन और अर्जुन के साथ उनकी जिद के चलते से ब्रजघाट से गंगाजल लेकर मेरठ तक पैदल कांवड़ यात्रा कर रही हैं।
प्रयाग्राज यात्रा
तपती सड़क, लंबी दूरी और शारीरिक थकान भी उनके कदमों को नहीं रोक पा रही है। गंगाजल और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास के साथ वह प्रतिदिन लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। इसके अलावा पिलखुवा के तेजपाल सिंह 65 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी पुष्पा 63 वर्ष भी अपने बेटे, पोते और पोती के साथ ब्रजघाट से कांवड़ लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे है।
परिवार का उद्देश्य
उन्होंने बताया कि उनकी इस यात्रा का मकसद पोतों को भविष्य में अच्छी नोकरी में अफसर के रूप में देखना है।उन्होंने कहा कि जब मन में सच्ची आस्था और विश्वास हो तो उम्र और कठिनाइयां मायने नहीं रखतीं। जबकि मेरठ के मुंडाली निवासी जितेंद्र सिंह अपने भाईयों दीपांशु, ललित, राजेंद्र के सहयोग से कलयुग के श्रवण बने हुए है।
बुजुर्गों की सेवा
वह अपने पिता हरि किशन को कांवड़ में बैठाकर कर ब्रजघाट अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे है। उन्होंने बताया कि वह देश के युवाओं को बताना चाहते हैं कि बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सभी को अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।