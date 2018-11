ओडिशा में दर्दनाक हादसा, पुल से 30 फीट नीचे गिरी बस, 10 यात्रियों की मौत

ओडिशा के कटक से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है। हादसे में 10 यात्रियों की जान चली गई है। वहीं, कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ हैं। हादसा ओडिशा की महानदी पर पुल पर हुआ है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस में तकरीबन 35 यात्री सवार थे। बस तालचेर के कोलियरी कस्बे से कटक की ओर जा रही थी। महानदी पर बने पुल पर बस के रास्ते में एक भैंस आ गई। भैंस को बचाने के लिए बस चालक ने अचानक ब्रेक लगाया जिससे बस बेकाबू हो गई।

Odisha: 7 people died after a bus carrying around 30 passengers fell from the Mahanadi bridge near Jagatpur in Cuttack today. Rescue operations underway; Latest #visuals from the spot pic.twitter.com/5V1Ow2zFww