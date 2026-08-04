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वाराणसी से निकाली गई कलश वंदन यात्रा का पेटरवार में किया गया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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पेटरवार फोटो 05 कलश वंदन यात्रा का स्वागत करते लोग पेटरवार,प्रतिनिधि। संत शिरोमणि रविदास जी की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन्म स्थली सोर गोवर्धनप

वाराणसी से निकाली गई कलश वंदन यात्रा का पेटरवार में किया गया स्वागत

पेटरवार,प्रतिनिधि। संत शिरोमणि रविदास जी की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन्म स्थली सोर गोवर्धनपुर वाराणसी के पावन माटी युक्त कलश को लेकर निकाली गयी कलश वंदन यात्रा मंगलवार की शाम 6:00 बजे पेटरवार तेनुचौक पहुंची। इसके पूर्व कलश वंदन रथ का बोकारो रामगढ़ सीमा क्षेत्र पर बोकारो जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ सुरेन्द्र राज, स्वागत समारोह के प्रभारी लक्ष्मण नायक, जिला भाजपा महामंत्री संजय सिन्हा, जिला कोषाध्यक्ष रवि शंकर जायसवाल के संयुक्त नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। उक्त नेताओं की अगुवाई में कलश वंदन रथ के पेटरवार पहुंचने पर गोमिया, पेटरवार और कसमार प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत शिरोमणि के जयकारे के साथ स्वागत किया।

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इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रथ में स्थापित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की तथा लोगों के बीच मिठाई बांटी गईइस मौके पर जिला महामंत्री अनिल स्वर्णकार, प्रहलाद महतो, अर्जुन सिंह, मनोज ठाकुर, संजय त्यागी, अभय कुमार (गोलू), राजेश पांडेय, धनुलाल महतो, पंकज कुमार सिन्हा, बालेश्वर महतो, भदरू महतो, वासुदेव भोक्ता, राजेंद्र नायक, गोपाल महतो, संजय नायक, रोशन खन्ना, बलदेव महतो, प्रदीप सिंह, राजेंद्र महतो, चुरामन राम सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।

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