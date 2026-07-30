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संत रविदास मंदिर में दीपोत्सव, भाजपा नेत्री ने पुजारी को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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दोहरीघाट के संत रविदास मंदिर पर 650वीं जयंती पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के समरसता संकल्प के तहत देवीआराधना की गई। पूजा राय ने बताया कि अभियान के अंतर्गत संत रविदास की विचारधारा को फैलाने के लिए कार्यक्रम और यात्राएं आयोजित की जाएंगी। संत के विचार समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं।

संत रविदास मंदिर में दीपोत्सव, भाजपा नेत्री ने पुजारी को किया सम्मानित

दोहरीघाट,हिन्दुस्तान संवाद। कस्बा स्थित संत रविदास मंदिर पर शुक्रवार की देर शाम 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित कर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूजा राय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संत रविदास की 650वीं जयंती को देशभर में एक अभियान के रूप में मना रही है। उन्होंने जानकारी दी कि काशी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से मिट्टी के कलश विभिन्न राज्यों और जिलों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में समरसता यात्राएं और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि संत रविदास के विचार जन-जन तक पहुंच सकें।

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नगर पंचायत अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि संत रविदास केवल एक समाज विशेष के नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेशों में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भदोही का नाम संत रविदास नगर किए जाने को संत के सम्मान में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने जोर दिया कि संत रविदास के संदेश आज भी समाज को समानता, भाईचारे और समरसता की राह दिखाते हैं। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष रामधीन पांडेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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