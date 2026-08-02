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भाजपा की कलश यात्रा 11 मंडलों में भ्रमण करेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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सीएल मौर्य ... कलश यात्रा ग्रेटर नोएडा मंडल से दनकौर मंडल और रबूपुरा मंडल के लिए प्रस्थान की

भाजपा की कलश यात्रा 11 मंडलों में भ्रमण करेगी

ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। संत रविदास की 650वीं जयंती, गुरु पूर्णिमा एवं समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत भाजपा द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को ग्रेटर नोएडा मंडल के सेक्टर बीटा में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान संत-महात्माओं का सम्मान कर सामाजिक समरसता, सद्भाव और राष्ट्र निर्माण का संकल्प दोहराया गया। कलश यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक एकता तथा भारतीय परंपराओं के संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। कलश यात्रा ग्रेटर नोएडा मंडल से दनकौर मंडल और रबूपुरा मंडल के लिए प्रस्थान की। कलश यात्रा सभी 11 मंडलों में भ्रमण करेगी।जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी ने कहा कि गुरु रविदास ने समाज को समानता, सेवा, सद्भाव और मानवता का अमूल्य संदेश दिया।

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उनके विचार आज भी प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने कहा कि भाजपा का समरसता संकल्प अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने का अभियान है। गुरु रविदास महाराज के विचार सामाजिक समरसता, समान अवसर और राष्ट्र सेवा की भावना को सशक्त करते हैं। कलश यात्रा में धर्मेंद्र कोरी, वीरेंद्र भाटी, धर्मेंद्र भाटी, सतेंद्र नागर, सरदीप नागर, कर्मवीर आर्य, अश्वनी गोयल, महेश शर्मा, अर्पित तिवारी, गायत्री तिवारी, गीता सागर, मनोज मावी आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

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