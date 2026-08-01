राज्य के हर जिले-गांव तक संत रविदास जयंती का पवित्र कलश पहुंचेगा
संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर बिहार में पवित्र कलश की यात्रा की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा यह रथ पटना से रवाना होता है। कार्यक्रम में संत रविदास के जीवन, सामाजिक समरसता और मानवता के संदेशों पर आधारित गतिविधियाँ शामिल होंगी। भाजपा इस अभियान के माध्यम से उनकी विचारधारा का प्रसार कर रही है।
संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर वाराणसी से लाए गए पवित्र कलश को बिहार के सभी जिलों, मंडलों और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। पटना से इस रथ को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रवाना करेंगे। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिलों से इसे मंडल और फिर गांव-गांव तक ले जाया जाएगा, जहां संत शिरोमणि रविदास के जीवन, उनके सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और सद्भाव के संदेश पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास केवल एक संत नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, समरसता और समानता के महान प्रवर्तक थे।
उनका जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति के सम्मान, आत्मगौरव और मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहा। भाजपा संत रविदास के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और यह कलश यात्रा सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम बनेगी। इस अभियान के माध्यम से बिहार के प्रत्येक जिले, मंडल और गांव में संत रविदास के आदर्शों का प्रसार किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस अभियान को जन-जन का अभियान बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि संत रविदास का समता, सद्भाव और मानव कल्याण का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। बैठक में पूर्व मंत्री जनक राम, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दालसनिया, राजेश झा, प्रीति शेखर, नितिन अभिषेक, धनराज शर्मा, सरोज पटेल मौजूद थे।
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