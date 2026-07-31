संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650 वीं जयंती मनाई
संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में वाराणसी के गोवर्धनपुर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा का स्वागत किया और श्रद्धालुओं ने समरसता, समानता, और मानव सेवा के आदर्शों को फैलाने का संकल्प लिया। उपस्थित नेताओं ने संत गुरु रविदास के संदेश को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया।
संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके पावन जन्मस्थल गोवर्धनपुर, वाराणसी से निकली। भव्य कलश यात्रा का मूंढापांडे में ठाकुरद्वारा भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का अभिनंदन किया तथा संत गुरु रविदास महाराज के बताए समरसता, समानता और मानव सेवा के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज ने समाज को प्रेम, भाईचारे, समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया।
उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य करते हैं।इस अवसर पर भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार पाल, जिला महामंत्री डॉ. ओमपाल सैनी, पवन पुष्पद, मुकेश चौधरी, अनुज पाल, देवेन्द्र सिंह सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने कलश यात्रा में शामिल होकर संत गुरु रविदास महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की तथा यात्रा की सफलता की कामना की।
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