पालिका अध्यक्ष ने किला कलश यात्रा का स्वागत किया
शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता कलश यात्रा नगर पालिका पहुंची। पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रदेशभर में भव्य कार्यक्रम होंगे और गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के साथ समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाना है।
शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही सामाजिक समरसता कलश यात्रा मंगलवार को नगर पालिका पहुंची। पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने धार्मिक माहौल के बीच यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने बताया कि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर प्रदेशभर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी स्थित गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी को प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाना तथा युवा पीढ़ी को गुरु रविदास जी के जीवन, शिक्षाओं और आदर्शों से जोड़ना है।
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