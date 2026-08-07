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कलश वंदन अभियान के तहत गांव-गांव हुआ कलश पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी से पवित्र माटी का कलश सीतापुर पहुँचा। भाजपा के कलश वंदन अभियान के तहत विभिन्न गांवों में पूजा आयोजित की गई। मिश्रिख विधानसभा में कलश वंदन कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया।

कलश वंदन अभियान के तहत गांव-गांव हुआ कलश पूजन

सीतापुर, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास महाराज की 650 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर वाराणसी से उनके जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर से पवित्र कलश में लाई गई पवित्र माटी कलश सीतापुर पहुंचा। भाजपा कलश वंदन अभियान कार्यक्रम के तहत गांव- गांव जा रही है। अभियान के तहत शुक्रवार को मिश्रिख विधानसभा के छरेहटा में मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव के द्वारा विभिन्न गांव में कलश वंदन कार्यक्रम किया गया। इंदल नगर के फतेह नगर गांव आदिलपुर के स्थान बीहट बीरम एवं गांव राजस्थान बेलेंदापुर के स्थान गौरिया में कलश पूजन किया गया। अभियान के संयोजक सचिन कुमार मिश्रा द्वारा वाराणसी से कलश लाया गया है।

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