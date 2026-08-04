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गुरु रविदास जयंती कलश यात्रा का खूंटी में स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा मंगलवार को रांची से खूंटी पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया। बजरंगबली मंदिर में स्थापना और पूजन किया गया, जहां समानता और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया गया।

गुरु रविदास जयंती कलश यात्रा का खूंटी में स्वागत

खूंटी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही कलश यात्रा मंगलवार को रांची से खूंटी पहुंची। हुटार में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कलश का स्वागत किया। इसके बाद भगत सिंह चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में विधिवत स्थापना और पूजन हुआ। कार्यक्रम में गुरु रविदास के सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा सहित कई जनप्रतिनिधि व श्रद्धालु मौजूद रहे।

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