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चार अगस्त से कलश वंदन यात्रा का होगा शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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जिलों में पहुंचने के बाद कलश वंदन यात्रा संबंधित जिले के मंडलों, पंचायतों होते हुए सभी गांवों के मंदिरों तक समरसता का संदेश लेकर जाएगी।

चार अगस्त से कलश वंदन यात्रा का होगा शुभारंभ

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत झारखंड में चार अगस्त से कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। उस दिन रांची के डिबडीह स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद कलश यात्रा को राज्य के सभी 30 सांगठनिक जिलों के लिए 30 सुसज्जित रथ में रवाना किया जाएगा। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने दी। उन्होंने बताया कि जिलों में पहुंचने के बाद यह कलश वंदन यात्रा संबंधित जिले के मंडलों, पंचायतों होते हुए सभी गांवों के मंदिरों तक समरसता का संदेश लेकर जाएगी।

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गुरु पूर्णिमा के दिन बीते 29 जुलाई को संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी (काशी) की पवित्र मिट्टी युक्त कलश लेकर इस भव्य कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत भाजपा संत रविदास जी के समता, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन-जन के बीच पहुंचाने का काम करेगी। अभियान का समापन उनकी जन्म जयंती की तिथि 20 फरवरी 2027 को होगा।

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