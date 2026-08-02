चार अगस्त से कलश वंदन यात्रा का होगा शुभारंभ
जिलों में पहुंचने के बाद कलश वंदन यात्रा संबंधित जिले के मंडलों, पंचायतों होते हुए सभी गांवों के मंदिरों तक समरसता का संदेश लेकर जाएगी।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत झारखंड में चार अगस्त से कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। उस दिन रांची के डिबडीह स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद कलश यात्रा को राज्य के सभी 30 सांगठनिक जिलों के लिए 30 सुसज्जित रथ में रवाना किया जाएगा। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने दी। उन्होंने बताया कि जिलों में पहुंचने के बाद यह कलश वंदन यात्रा संबंधित जिले के मंडलों, पंचायतों होते हुए सभी गांवों के मंदिरों तक समरसता का संदेश लेकर जाएगी।
गुरु पूर्णिमा के दिन बीते 29 जुलाई को संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी (काशी) की पवित्र मिट्टी युक्त कलश लेकर इस भव्य कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत भाजपा संत रविदास जी के समता, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन-जन के बीच पहुंचाने का काम करेगी। अभियान का समापन उनकी जन्म जयंती की तिथि 20 फरवरी 2027 को होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें