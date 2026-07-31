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समरसता संकल्प अभियान: वाराणसी से आए कलश रथ का हुआ स्वागत ​

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत उनकी जन्मस्थली से लाई गई पावन कलश रथ का एटा में प्रथम आगमन हुआ। भाजपा के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इसका भव्य स्वागत किया और संत की शिक्षाओं की महत्ता पर चर्चा की।

समरसता संकल्प अभियान: वाराणसी से आए कलश रथ का हुआ स्वागत ​

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष उपलक्ष्य में संचालित 'समरसता संकल्प अभियान' के तहत उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) से लाई गई पावन कलश रथ का शुक्रवार को एटा प्रथम बार आगमन हुआ। कलश रथ जनपद की सीमा में पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, सदर विधायक विपिन वर्मा 'डेविड' सहित जनपद के जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलश रथ का भावपूर्ण स्वागत एवं पूजन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा संत रविदास का जीवन, उनके विचार संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणापुंज हैं। उन्होंने समाज से भेदभाव समाप्त कर आपसी समरसता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया।

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सदर विधायक विपिन वर्मा 'डेविड' ने कहा संत रविदास की पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) से आई यह कलश यात्रा हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है। कार्यक्रम में जितेन्द्र दिवाकर, सुशील गुप्ता, अविनाश शर्मा, नीलम चौहान, राधेश्याम धनगर, संजय गुप्ता, जितेंद्र पाल सिंह राघव, गजेंद्र शर्मा, नितिन गुप्ता, कृपा शंकर लोधी, प्रमोद गिरी, प्रवेंद्र सिसोदिया, आनंद गुप्ता, युवराज सिंह, रमेश श्योराई, विवेक गुप्ता, हर्ष गुप्ता, मंजू वर्मा और धर्मेंद्र राजपूत उपस्थित रहे।

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