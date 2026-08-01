गुरु रविदास जयंती वर्ष समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक
छपरा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष समारोह की तैयारियों हेतु भाजपा जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संत रविदास के मानवता और समानता के संदेश पर चर्चा हुई। भाजपा कार्यकर्ता 2 अगस्त से घर-घर जाकर उनके विचार और संदेश वितरित करेंगे।
छपरा, एक संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस छपरा में भाजपा जिला इकाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रणजीत कुमार सिंह ने की। इसमें जयंती वर्ष के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के मुख्य बिंदु
बैठक को संबोधित करते हुए सोनपुर विधायक विनय कुमार सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने वचनों और कृतित्व के माध्यम से समाज को ऊंच-नीच, भेदभाव और जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर मानवता, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण और सामाजिक न्याय की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक हैं।पूर्व विधायक ज्ञानचंद मांझी ने कहा कि संत रविदास सामाजिक समरसता, सद्भाव और मानवतावादी मूल्यों के महान प्रवर्तक थे। उनके जीवन और विचार समाज को एकजुट करने की प्रेरणा देते हैं। इसके तहत 2 अगस्त से भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर संत रविदास के जीवन, विचार और संदेश की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, प्रधान प्रवक्ता प्रकाश रंजन नीकू, कार्यालय मंत्री अर्धेंदु शेखर, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा राम, ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष पप्पू चौहान सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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