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भाजपा की समरसता संकल्प कलश यात्रा का सैदपुर में स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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सैदपुर में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवता का संदेश फैलाना है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष पुष्पमाला अर्पित कर यात्रा का स्वागत किया।

भाजपा की समरसता संकल्प कलश यात्रा का सैदपुर में स्वागत

सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी की ओर से संचालित समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली गई समरसता संकल्प पवित्र कलश वंदन यात्रा सोमवार को सैदपुर पहुंची। नगर के तहसील गेट स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला सोनकर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं से यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं ने गुरु रविदास महाराज के जयघोष के साथ उनके समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अविनाश चंद्र बरनवाल ने बताया कि यह यात्रा संत रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से भरे कलश के साथ समाज में सामाजिक समरसता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से निकाली गई है।काशी

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महिला मोर्चा की सदस्य शीला सोनकर ने कहा कि संत रविदास का जीवन जाति-पांति और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और मानवीय मूल्यों की स्थापना का प्रेरक उदाहरण है। सैदपुर के बाद यह कलश यात्रा पहाड़पुर, मऊपारा, मड़पा, बड़नपुर, पवटा, महमूदपुर, हथिनी, पियरी, रावल, मिर्जापुर, शरीफपुर, डहन और नेवादा सहित विभिन्न गांवों में पहुंची, जहां जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक कलश का स्वागत कर आगे के लिए रवाना किया। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन शीला सोनकर, शैलेन्द्र सिंह 'शैलू', दिलीप सोनकर, सुमन कमलापुरी, मंडल अध्यक्ष विजय यादव, अखिलेश सिंह, लोकनाथ निषाद, सभासद रजनीकांत पांडेय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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