समरसता संकल्प कलश यात्रा का हुआ स्वागत
संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यालय जौनपुर से समरसता संकल्प कलश वंदन यात्रा खेतासराय पहुंची। कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और जयघोष के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा में गुरु रविदास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई।
खेतासराय, हिन्दुस्तान संवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय जौनपुर से चलकर समरसता संकल्प कलश वंदन यात्रा मंगलवार को खेतासराय पहुंची। गभिरन मंडल होते यात्रा के यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जयघोष के साथ पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। यात्रा दोपहर बाद नगर के सोंधी मोहल्ले में पहुंची। कार्यकर्ताओं ने गुरु रविदास महाराज का जयघोष करते उनके समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मंडल अध्यक्ष उपेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी की पावन मिट्टी से भरे कलश के साथ यात्रा अब्बोपुर के लिए रवाना हुई।
इस मौके पर जिला महामंत्री अजय सिंह, जिला मंत्री धर्मेंद्र मिश्रा, जगदम्बा पांडेय, मंडल महामंत्री मनीष धर्मरक्षक, डॉ.गजेंद्र पाण्डेय, शांतिभूषण मिश्रा, हरेंद्र यादव, अजय यादव, आदर्श श्रीवास्तव, वंश श्रीवास्तव, मुकेश प्रजापति, बलिहारी राजभर, त्रिलोकी बिंद समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें