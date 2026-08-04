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संत रविदास जयंती पर निकली पवित्र कलश वंदन यात्रा पहुंची गुमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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फोटो 14 कलश वंदन यात्रा का आगवानी करते भाजपा कार्यकर्ता। फोटो 14 कलश वंदन यात्रा का आगवानी करते भाजपा कार्यकर्ता।फोटो 14 कलश वंदन यात्रा का आगवानी करत

संत रविदास जयंती पर निकली पवित्र कलश वंदन यात्रा पहुंची गुमला

गुमला, प्रतिनिधि । संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर मंगलवार को रांची से पवित्र कलश वंदन यात्रा गुमला पहुंची। यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पवित्र मिट्टी को लोहरदगा रोड स्थित गोपाल मंदिर में स्थापित किया गया। आयोजकों ने बताया कि पवित्र मिट्टी को प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है। जिला स्तर के बाद यह कलश प्रत्येक मंडल तक पहुंचेगा। जहां मंदिरों में स्थापित कर श्रद्धालुओं के दर्शन व भ्रमण के लिए रखा जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सागर उरांव ने किया। उन्होंने कहा कि कलश वंदन यात्रा का उद्देश्य संत रविदास के समता,सामाजिक सद्भाव और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

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मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मुनेश्वर साहू, पूर्व विधायक कमलेश उरांव, निर्मल गोयल, विनोद प्रसाद, दामोदर कसेरा, यशवंत सिंह, सुरेश सिंह, संदीप प्रसाद, हरिहर साहू, रमेश राम, बबलू वर्मा, दिनेश सिंह, कौशलेंद्र जमुवार, प्राण गोविंद दत्ता, विपिन सिंह,सौरभ कुमार,जय साहू,जयंत प्रसाद,संतोष कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

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