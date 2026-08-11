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बेतवा एक्सप्रेस में यात्री के बैग से मिले 63 लाख, जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी में बेतवा एक्सप्रेस में सोमवार को एक यात्री के बैग से 63 लाख रुपये बरामद हुए। इस मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। स्वतंत्रता दिवस के चलते रेल सुरक्षा बल द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें संदिग्ध यात्री पकड़ा गया।

बेतवा एक्सप्रेस में यात्री के बैग से मिले 63 लाख, जांच शुरू
बेतवा एक्सप्रेस में यात्री के बैग से मिले 63 लाख, जांच शुरू

झांसी संवाददाता। बेतवा एक्सप्रेस में सोमवार को एक यात्री के बैग से 63 लाख रुपये बरामद किए गए। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी गई। आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के चलते रेल सुरक्षा बल की क्राइम विंग, आरपीएफ और जीआरपी की टीम सघन चेकिंग कर रही थी। तभी बहिलपुरवा-चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन के बीच एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। जांच में उसके बैग से 63 लाख रुपये निकल पड़े।पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

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तभी सूचना पर टीम ट्रेन नम्बर 18203 बेतवा एक्स. के बी-3 कोच के बर्थ नम्बर 19 पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति नजर आया। उसे बहिलपुरवा-चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशनों के मध्य पिट्ठू बैग और थैले के साथ पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 63 लाख रुपये नगद बरामद किए गए। इसकी सूचना उप निदेशक, आयकर विभाग कानपुर नगर और आयकर अधिकारी, आयकर विभाग बांदा को दी गई। रेल सुरक्षा बल के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम सतना के थाना कोलगंवा के सिंधी कैंप रङुराज नगर नगरीय निवासी प्रीतमदास बताया है। पूछताछ पर उसने बताया कि उसको संजय उर्फ संजू नामक व्यक्ति ने रुपये सतना से कानपुर पहुंचाने के लिए दिए थे। युवक रुपयों को अपने पास रखने व ले जाने का कोई वैध अधिकार पत्र आदि प्रस्तुत नहीं कर पाया।

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