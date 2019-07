पीएम मोदी को खुला खत लिखनेवालों पर कंगना समेत 62 हस्तियों का बड़ा पलटवार

पिछले दिनों देश के 49 दिग्गजों ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा था। जिसमें मॉब लिंचिंग और दलितों,मुस्लिमों पर हमले को लेकर सरकार की आलोचना की गई थी। इसी के काउंटर अटैक के तौर पर अब देश की जानी मानी 62 हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा है जिसमें सरकार का समर्थन किया गया है।

पत्र लिखने वालों में फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत, फिल्मकार मधुर भंडारकर,गीतकार प्रसुन जोशी जैसे दिग्गज शामिल है। इस पत्र में चुनिंदा मुद्दों पर आक्रोश और गलत थथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। पत्र में सरकार की छवि को बदनाम करने के प्रयासों का भी आरोप लगाया गया है।

Kangana Ranaut: We are a part of a major shift, things are changing for betterment of the nation and few people are rattled by this. Common people have chosen their leaders, ones who disregard people's will are the ones who have no respect or consideration for democracy. https://t.co/hHB1yKl0cc