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शांति अभियान का 60वी वर्षगांठ मनाई गई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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हरिहरगंज के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉ. प्रेम रावत की शांति अभियान की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। विभिन्न राज विद्या केंद्रों में गुरु पूजा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से प्रसारित डॉ. रावत के शांति संदेश का सामूहिक श्रवण किया गया एवं भजन-कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया।

शांति अभियान का 60वी वर्षगांठ मनाई गई

हरिहरगंज। पलामू जिले के हरिहरगंज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय शांति प्रवक्ता डॉ. प्रेम रावत जी के शांति अभियान की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुरु पूजा उत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के अररुआ खुर्द, तूरी, निकटवर्ती महाराजगंज, संडा, सरईवार, भलूआड़ी, इब्राहिमपुर समेत विभिन्न राज विद्या केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. प्रेम रावत जी के चित्र पर पुष्पार्पण अर्पित कर की गई। इसके बाद दिल्ली से प्रसारित उनके ऑनलाइन शांति संदेश को श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम के दौरान भजन-कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।

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कार्यक्रम को सफल बनाने में सेवा सहायक कृष्णा गुप्ता, प्रचार सहायक दिनेश पासवान, केंद्र सहायक सह शिक्षिका मधु देवी, गुप्तेश्वर गुप्ता, शिक्षक सरोज चौधरी सक्रिय रहे।

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