रामपुर से 60 श्रद्धालुओं का कांवड़ जत्था रवाना
फोटो--17--60 कांवड़ियों का जत्था गोला गोकर्णनाथ में करेंगे जलाभिषेकत्था गोला गोकर्णनाथ में करेंगे जलाभिषेक पसगवां। विकासखंड पसगवां की ग्राम पंचायत कि
विकासखंड पसगवां की ग्राम पंचायत किशनपुर अजीत के मजरा रामपुर से बुधवार शाम 60 शिवभक्तों का 21 वां विशाल कांवड़ जत्था बाबा शिवशंकरेश्वर नाथ मंदिर से विधिवत पूजा-अर्चना के बाद रवाना हुआ। श्रद्धालु 5 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के दौरान फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा सावन माह में शिवभक्ति, संयम और सेवा की परंपरा का प्रमुख हिस्सा मानी जाती है। यात्रा का नेतृत्व ग्राम प्रधान गजेंद्र कुमार सिंह उर्फ गौरव सिंह कर रहे हैं। जत्थे में इसपाल, राज, डेविड, अनुज, रमन, रोहित, सुनील सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु शामिल हैं।
पूरे मार्ग में श्रद्धालु ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष के साथ पैदल यात्रा करेंगे। ग्राम प्रधान गजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रामपुर से पिछले 20 वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी गांव के युवाओं और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भोजन, विश्राम और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं बाबा शिवशंकरेश्वर नाथ मंदिर समिति एवं ग्रामवासियों के सहयोग से की गई हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें