असम में तिरंगे पर ईद की थाली सजा का खाया खाना, 6 लोग गिरफ्तार

असम में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यहां के बोंगाईगांव जिले में शुक्रवार को ईद के मौके पर ये लोग तिरंगे को टेबल क्लॉथ के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी तस्वीर सामने आने के बाद से बवाल मच गया था। मामला टेंगनामारी गाँव की रेजिना परवीन सुल्ताना के घर का है।

Sir @bongaigaonpolic has been asked to take appropriate action as per law.