AAP विधायक सोमदत्त को दिल्ली कोर्ट ने सुनाई 6 महीने जेल की सजा, जानें पूरा मामला

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त (AAP Somdutt) को मारपीट मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई है। मारपीट का यह मामला साल 2015 का है।

A Delhi Court awards 6 months jail to AAP MLA Somdutt for voluntarily causing grievous hurt in a 2015 case.During Delhi Assembly poll campaign he&50 men went to Gulabi Bagh&continuously rang door bell of a Sanjiv Rana's house. When he objected, he was attacked by MLA's supporters