देशविरोधी गतिविधियों के आरोप में सतगावां से युवती समेत छह हिरासत में, पूछताछ जारी

कोडरमा जिले के सतगावां थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में, इंटेलिजेंस ब्यूरो और कोडरमा पुलिस ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की। इसमें एक युवती समेत छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन पर सोशल मीडिया के माध्यम से देशविरोधी सामग्री फैलाने और युवाओं को भड़काने का आरोप है। मामले की जांच जारी है।

सतगावां, निज प्रतिनिधि। कोडरमा जिले के सतगावां थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और कोडरमा पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवती समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी पर सोशल मीडिया के माध्यम से कथित तौर पर देशविरोधी सामग्री प्रसारित करने तथा युवाओं को भड़काने का आरोप है। फिलहाल सभी से गुप्त जगह पर रखकर पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में माधोपुर गांव निवासी शहादत हुसैन (45), मो. आसिफ (20), मो. जहांगीर अंसारी (50), मो. मस्तान अंसारी (22), साहिल अंसारी (26) तथा मुस्कान परवीन (20) शामिल हैं। बताया जाता है कि शहादत हुसैन गांव में किराना (मोदीखाना) की दुकान चलाता है, जबकि मो. जहांगीर अंसारी मुर्गा व्यवसाय और मो. मस्तान अंसारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान संचालित करता है। इसके अलावा मुस्कान परवीन गांव में रहकर पढ़ाई करती थी। जबकि अन्य कुछ न कुछ करते थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय जानकारी के अनुसार, सभी आरोपी इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय थे। इसपर आरोप है कि वे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के सरगना अजहर मसूद से जुड़ी कथित ऑडियो-वीडियो क्लिप साझा कर मुस्लिम युवाओं को देश और अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे थे। इन गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसकी निगरानी शुरू की और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद कोडरमा पुलिस को अवगत कराया।

आरोपियों के संपर्क में रहनेवालों की तलाश इसके बाद रविवार देर रात आईबी की टीम कोडरमा पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से माधोपुर गांव में छापेमारी कर सभी छह संदिग्धों को हिरासत में लिया। उनके मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इनके संपर्क किन-किन लोगों से थे और सोशल मीडिया के माध्यम से किस स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही इस संबंध में पुलिस के अधिकारी फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ और डिजिटल जांच के बाद मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।