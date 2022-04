हाई स्कूल की परीक्षा देने पहुंचे ओडिशा के विधायक, 40 साल पहले हुए थे ड्रॉप आउट

ओडिशा के विधायक अंगद कन्हार शुक्रवार की सुबह सैकड़ों छात्रों की तरह मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए एक हाई स्कूल पहुंचे। 57 साल के अंगद कन्हार 40 साल पहले मैट्रिक परीक्षा से ड्रॉप आउट थे।

