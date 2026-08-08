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बीएससी एग्रीकल्चर का पहला बैच पास हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गौरियाकरमा से बीएससी कृषि के 56 छात्र-छात्राएं पास आउट हुए। यह बैच 2022-2026 का है। इनमें से 20 ने सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में नौकरी शुरू की है। इसके अलावा, 3 छात्रों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, जबकि एक छात्र का एमएससी के लिए अमेरिका में चयन हुआ है।

बीएससी एग्रीकल्चर का पहला बैच पास हुआ

बरही प्रतिनिधि। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गौरियाकरमा में देश के विभिन्न राज्यों से नामांकित बीएससी कृषि के 56 छात्र-छात्राएं पास आउट हुए। सत्र 2022-2026 का 56 छात्र-छात्राओं का यह पहला बैच था। एकेडमिक कार्डिनेटर सह प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉ विशाल नाथ पांडेय ने बताया कि आईएआरआई गौरियाकरमा में बीएससी एग्रीकल्चर में 60 सीटें हैं जबकि एमएससी एग्रीकल्चर में 20 सीट। आईएआरआई से पास आउट हुए 56 छात्र छात्राओं में से 20 ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ज्वाइन की है। 3 छात्र ने खुद के स्टार्टअप शुरू करने की बात कही है जबकि एक छात्र का एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है।

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