55 पीस अंग्रेजी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार
फोटो उमा 3 बाजपट्टी थाना में जब्त अंग्रेजी शराब के343434343434343434343434343434343434343434343434 साथ गिरफ्तार धंधेबाज।न सिंह के रूप में की गई है। प
55 पीस अंग्रेजी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार बाजपट्टी। थाना पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 55 पीस अंग्रेजी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संढ़वारा गांव निवासी ललन सिंह के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार बरामद शराब में 40 पीस 375 मिलीलीटर एवं 15 पीस 180 मिलीलीटर अंग्रेजी शराब शामिल है। सूचना मिलने के बाद एसआई जेपी यादव के नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ छापेमारी की गई, जहां आरोपी को शराब के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
गिरफ्तार धंधेबाज से पूछताछ की जा रही है तथा शराब के स्रोत और नेटवर्क के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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