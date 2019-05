केरल में 54 साल के गजराज ने की त्रिशूर पूरम उत्सव का शुभारंभ

प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव की शुभारंभ रविवार को होने के बाद करीब 10 हजार लोग इसमें शामिल हुए। इस उत्सव में 54 साल के गजराज को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी, हालांकि शनिवार को इस आदेश को वापस ले लिया गया था।

वडक्कुमनाथन मंदिर में करीब 10.30 बजे सुबह तेचीकोत्तूकावु रामचंद्रन नामक इस गजराज को वाहन से लाया गया था। गजराज ने प्रतीकात्मक रूप से मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार को धक्का देकर खोला, जो उत्सव के शुभारंभ का संकेत था। हालांकि जिला कलेक्टर टीवी अनुपमा के निदेर्श पर एक घंटे बाद गजराज को वापस बुला लिया गया, जिससे कई दर्शकों को निराशा हाथ लगी।

