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53 बसों से हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान को किये रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सिकंदराराऊ में श्रवण गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क यात्रा में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए रवाना हुए। यात्रा का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी शुल्क के माँ गंगा के दर्शन और पवित्र स्नान का अवसर प्रदान करना है। श्रद्धालुओं ने समिति के सेवा कार्यों की सराहना की।

53 बसों से हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान को किये रवाना

सिकंदराराऊ। प्रत्येक पूर्णिमा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण गंगा सेवा समिति ने मंगलवार देर रात्रि 53 वीं श्रवण गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क यात्रा में आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए रवाना हुए। यह यात्रा सेवा आस्था और सामाजिक समरसता का एक उदाहरण बन चुकी है।

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यात्रा की तैयारी

लगभग 53 बसों में सवार होकर श्रद्धालू पवित्र गंगा स्नान और दर्शन के लिए गये। यात्रा का मुख्य प्रस्थान केंद्र कासगंज मार्ग स्थित सिकंदराराऊ फ्लाईओवर के निकट बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, जलेसर, फिरोजाबाद और ट्रंडला क्षेत्र के श्रद्धालु भी अपने-अपने समिति कार्यालयों से इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के संयोजक एवं समाजसेवी सर्य प्रताप सिंह सूरज'' ने बताया कि वे कई वर्षों से निःस्वार्थ भाव से यह सेवा कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी शुल्क के माँ गंगा के दर्शन और पवित्र स्नान का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति किसी भी श्रद्धाल् से कोई शुल्क नही लेती है।

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धार्मिक अनुष्ठान

गंगा यात्रा के रवाना होने से पहले हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। जिसमें बडी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सूरज भैया ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज को जोडने. आपसी भाईचारे को बढाने और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त बनाने में सहायक होते हैं। 53 वीं श्रवण गंगा यात्रा के सफल आयोजन पर श्रद्धालुओं ने समिति के सेवा कार्यों की सराहना की। लगातार सफल यात्राओं के बाद इस आयोजन पर बुजुर्गों और श्रद्धालुओं ने सूर्य प्रताप सिंह ''सूरज भैया को आशीर्वाद दिया और उनके सेवा कार्यों की निरंतर सफलता की कामना की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रवण गंगा यात्रा का आयोजन कब किया गया?
श्रवण गंगा यात्रा का आयोजन मंगलवार देर रात्रि किया गया।

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