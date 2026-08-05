52 ग्राम स्मैक सहित एक गिरफ्तार
रुपईडीहा में स्थानीय पुलिस और एसएसबी की टीम ने मंगलवार रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास 52 ग्राम स्मैक और 100 भारतीय रुपये मिले। यह गिरफ्तारी भारतीय क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने से पहले की गई। आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई है।
रुपईडीहा। स्थानीय पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने मंगलवार की रात साढ़े आठ बजे 52 ग्राम स्मैक सहित एक बाबागंज निवासी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस टीम व रुपईडीहा एसएसबी बीओपी की टीम इंडो नेपाल बार्डर के पिलर संख्या 651/11 के पास गस्त कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय क्षेत्र से एक व्यक्ति को नेपाल प्रवेश के पूर्व ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इसके पास 52 ग्राम स्मैक व एक सौ भारतीय मुद्रा बरामद हुआ है। पहचान शहजाद पुत्र जव्वाद निवासी पुरानी बाजार बाबागंज थाना रुपईडीहा के रूप में हुई है।
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