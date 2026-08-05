Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

52 ग्राम स्मैक सहित एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

रुपईडीहा में स्थानीय पुलिस और एसएसबी की टीम ने मंगलवार रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास 52 ग्राम स्मैक और 100 भारतीय रुपये मिले। यह गिरफ्तारी भारतीय क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने से पहले की गई। आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई है।

52 ग्राम स्मैक सहित एक गिरफ्तार

रुपईडीहा। स्थानीय पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने मंगलवार की रात साढ़े आठ बजे 52 ग्राम स्मैक सहित एक बाबागंज निवासी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस टीम व रुपईडीहा एसएसबी बीओपी की टीम इंडो नेपाल बार्डर के पिलर संख्या 651/11 के पास गस्त कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय क्षेत्र से एक व्यक्ति को नेपाल प्रवेश के पूर्व ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इसके पास 52 ग्राम स्मैक व एक सौ भारतीय मुद्रा बरामद हुआ है। पहचान शहजाद पुत्र जव्वाद निवासी पुरानी बाजार बाबागंज थाना रुपईडीहा के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें:सर्च ऑपरेशन में ब्राउन शुगर के साथ दूसरा भाई भी धराया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Indo-Nepal Border SSB Bahraich Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।