ओमिक्रॉन के 50 फीसदी मरीजों को लग चुके हैं दोनों टीके, नए वेरिएंट से बचाव का बस यही तरीका

एजेंसियां,नई दिल्ली Sudhir Jha Sat, 25 Dec 2021 08:34 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.