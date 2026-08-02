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हत्या के प्रयास का आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी राहुल काछी, जो हत्या के प्रयास के मामले में फरार था, को एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। वह विवाद के दौरान फायरिंग और बमबाजी में शामिल था। उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं और उसे कर्नलगंज पुलिस को सुपुर्द किया गया।

हत्या के प्रयास का आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार
हत्या के प्रयास का आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार

प्रयागराज, संवाददाता। हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी राहुल काछी उर्फ राहुल कुशवाहा को एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कर्नलगंज थाने में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एसटीएफ ने उसे हरिद्वार के पिरान कलियर थानाक्षेत्र स्थित साबरी स्टार गेस्ट हाउस से दबोचा।एसटीएफ के मुताबिक, राहुल काछी कैंट थानाक्षेत्र के राजापुर ऊंचवागढ़ी का रहने वाला है। मार्च 2026 में कटरा में शिवम त्रिपाठी से विवाद के दौरान राहुल और उसके साथियों ने फायरिंग व बमबाजी की थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।

मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हावड़ा, पश्चिम बंगाल और बहराइच में छिपकर रहा। इनाम घोषित होने के बाद हरिद्वार चला गया था। एसटीएफ के अनुसार, आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास है। वर्ष 2017 में दारागंज में हुए बम-गोली कांड में भी उसका नाम सामने आया था, जिसमें सब्जी खरीद रहे अखिलेश त्रिपाठी की मौत हो गई थी। इस मामले में वह जेल भी गया था। आरोपी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट आदि के करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। उसे कर्नलगंज पुलिस को सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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