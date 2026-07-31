बीएयू में अंतर कॉलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज
रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिनी अंतर कॉलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि डॉ माइकल राज एस. ने खेलों के महत्व पर जोर दिया। कुलपति डॉ एससी दुबे ने विश्वविद्यालय की खेल संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। कुल आठ टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं।
रांची, विशेष संवाददाता। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) में शुक्रवार से 5 दिनी अंतर कॉलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। मुख्य अतिथि झारखंड के आरक्षी महानिरीक्षक (रेल) डॉ माइकल राज एस. ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने खेलों को अनुशासन, टीम भावना का आधार बताते हुए खिलाड़ियों को पूरी निष्ठा से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं, बीएयू के कुलपति डॉ एससी दुबे बोले, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कृषि संकाय के डीन डॉ डीके शाही और छात्र कल्याण निदेशक डॉ बीके अग्रवाल ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। पहला मुकाबला रांची एग्रीकल्चर कॉलेज व वेटनरी कॉलेज के बीच खेला गया।
प्रतियोगिता में कुल आठ टीमें भाग ले रही हैं। समापन पर विजेता टीम को ट्रॉफी व प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।
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