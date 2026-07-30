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तिमूर मिशन के तहत रामगढ़ व धारी में औषधीय पौधे रोपे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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मुक्तेश्वर में तिमूर मिशन के तहत रामगढ़ और धारी में 5,000 पौधे रोपित किए गए हैं। इस अभियान में औषधीय पौधों के महत्व को ध्यान में रखते हुए तिमूर, गुड़हल, करकड़सिंगी और गिलोय के पौधे लगाए गए। स्थानीय ग्रामीणों ने इसमें भाग लिया और औषधीय पौधों की पहचान और देखभाल के बारे में जानकारी प्राप्त की।

तिमूर मिशन के तहत रामगढ़ व धारी में औषधीय पौधे रोपे
तिमूर मिशन के तहत रामगढ़ व धारी में औषधीय पौधे रोपे

मुक्तेश्वर, संवाददाता। तिमूर मिशन के तहत रामगढ़ और धारी में पांच हजार पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण संरक्षण और औषधीय पौंधो के महत्व को ध्यान में रखते हुए तिमूर, गुड़हल, करकड़सिंगी (कर्कटशृंगी) और गिलोय के पौधों का रोपण किया गया।धारी क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भालूगाड़ जलप्रपात क्षेत्र परिसर में एक दिवसीय जागरूकता सह पौधरोपण अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान क्षेत्र की 3 वन पंचायत बुरांशी, गजार, चौखुटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और समिति के सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और श्रमदान किया। मुख्य अतिथि रुद्रपुर डाबर कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. विजय कुमार यादव ने ग्रामीणों को औषधीय पौधों की पहचान, उनकी सही देखभाल और वैज्ञानिक रोपण तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी।

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टेरी संस्था के प्रतिनिधि प्रवीन शर्मा ने औषधीय पौधों के व्यावहारिक उपयोग और मार्केटिंग में इनकी बिक्री की संभावनाओं पर मार्गदर्शन दिया, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिल सके। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह रैक्वाल ने बताया कि ककड़सिंगी एक शक्तिशाली जड़ी-बूटी है, जो मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके औषधीय गुण श्वसन, पाचन, और सूजन संबंधी समस्याओं के लिए प्रभावी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में उगने वाला तिमूर भी ब्लड प्रेशर नियंत्रण, पाचन सुधार, दर्द निवारण और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इस मौके पर सरपंच भवान सिंह, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, नारायण सिंह मेहता, पूरन सिंह, पान सिंह मौजूद रहे।

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