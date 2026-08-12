बीमार रेप पीड़िता की अस्पताल में मौत
एक 45 वर्षीय रेप पीड़िता की मंगलवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता के साथ 22 जुलाई को रेप हुआ था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता पिछले कई हफ्तों से पैरालिसिस अटैक से जूझ रही थी। परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी और शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
पैरालिसिस अटैक से जूझ रही एक 45 वर्षीय रेप पीड़िता की मंगलवार को इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। नीमगांव पुलिस उसके शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। पीड़िता के साथ 22 जुलाई की रात रेप की घटना हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर विशेष समुदाय के आरोपी को जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। 23 जुलाई को हैदराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली 45 वर्षीय एक महिला ने नीमगांव थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसके साथ रेप की घटना हुई है। घटना को एक दूसरे समुदाय के यासीन नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। नीमगांव पुलिस ने आरोपी यासीन को जेल भेज दिया। तभी से वह जिला जेल में बंद है। पीड़िता पैरालिसिस अटैक से पीड़ित थी। बताया जाता है कि 8 अगस्त को पीड़िता की तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसका इलाज जारी था। लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घर वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें