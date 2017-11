आफत: कोहरे ने रोकी रेलवे की रफ्तार, 45 ट्रेनें लेट और 3 को किया गया कैंसिल

ठंड की शुरुआत होते ही कोहरे ने रेल यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी है। कोहरे की वजह से सोमवार को कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

जानकारी के अनुसार, 45 ट्रेनों पर कोहरे का असर पड़ा है, जिसकी वजह से लेट चल रही हैं। इसके अलावा तीन ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं, चार ट्रेनों के समय में भी परिवर्तन किया गया है।

45 trains delayed, 4 re-scheduled and 3 cancelled due to #fog; Early morning Visuals from New Delhi Railway Station. pic.twitter.com/nwOiujXor7