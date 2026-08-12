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तीन साल के लिए 44 उम्मीदवार अयोग्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र के नांदेड जिले में 44 उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्योरा समय पर जमा न करने के चलते तीन साल के लिए नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। ये उम्मीदवार विभिन्न नगर परिषदों और एक नगर पंचायत से जुड़े हैं, और यह कार्रवाई 2025 के चुनाव के बाद की गई है।

तीन साल के लिए 44 उम्मीदवार अयोग्य

नांदेड, एजेंसी। महाराष्ट्र के नांदेड जिले में चुनाव खर्च का ब्योरा तय समय में जमा नहीं करने पर 44 उम्मीदवारों को तीन साल के लिए नगर निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये उम्मीदवार विभिन्न नगर परिषदों और एक नगर पंचायत से जुड़े हैं। यह कार्रवाई 2025 में जिले की 12 नगर परिषदों और एक नगर पंचायत में हुए चुनाव के बाद की गई। नियमों के अनुसार, हर उम्मीदवार को तय समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा संबंधित अधिकारियों को देना होता है। अधिकारियों के अनुसार, 44 उम्मीदवारों ने निर्धारित समय में चुनाव खर्च का हिसाब जमा नहीं किया।

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