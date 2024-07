यूपी में 43 तो बिहार में 21 लोगों की मौत; बिजली गिरने की घटनाएं क्यों बढ़ रहीं, वैज्ञानिकों ने बताया

वैज्ञानिकों ने बताया, 'जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके चलते दुनिया भर में गरज के साथ छीटें पड़ने की गतिविधियां बढ़ी हैं। यही वजह है कि आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ी हैं।'

Why incidents of lightning are increasing

Niteesh Kumar Sun, 14 Jul 2024 06:16 PM एजेंसी,नई दिल्ली