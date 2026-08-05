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नवोदय विद्यालय समिति का 40वाँ स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पुतो में बुधवार को नवोदय विद्यालय समिति का 40वाँ स्थापना दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण मे

नवोदय विद्यालय समिति का 40वाँ स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया

कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पुतो में बुधवार को नवोदय विद्यालय समिति का 40वाँ स्थापना दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। विद्यालय के एम.पी. हॉल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य कुमार अश्विनी अमिताभ ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत गीत के बाद प्राचार्य ने अपने संबोधन में नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना से लेकर अब तक की गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय देश के प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार और सर्वांगीण विकास का उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहे हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।कार्यक्रम

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के दौरान विद्यार्थियों ने नवोदय विद्यालय समिति की उपलब्धियों और विद्यालय में अपने अनुभवों को साझा किया। छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 की छात्राएँ सौम्य कुमारी और स्वीटी कुमारी ने किया। अंत में उप प्राचार्य पी.एस. राणा ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को बधाई दी।

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